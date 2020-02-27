«Дорога памяти»: почти 800 тысяч фотографий загружено в базу проекта МО РФ

Уже почти 800 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны загружено в единую базу проекта министерства обороны «Дорога памяти». Эти снимки и хранящиеся в архивах фотоматериалы станут основой для мультимедийной галереи мемориального комплекса в парке «Патриот».

Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Сделать это можно с домашнего компьютера или ноутбука, или не отходя от телевизора.

Справа в нижней части экрана вы сможете увидеть QR-код. Наведите на него камеру смартфона, попадете на страницу проекта. Дальше нужно выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных. Участие в беспрецедентном по масштабу проекте приняли ведущие телеканала «Звезда».