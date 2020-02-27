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В МИД РФ назвали причину деградации обстановки в Сирии

Андрей Аркадьев
16:29 27.02.2020
Идлиб превратился в бастион террористического альянса Хайят Тахрир аш-Шам*, заявили в МИД РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress, Juma Muhammad Keystone, Press Agency

Одна из главных причин деградации обстановки в Сирии кроется в невыполнении сочинских договоренностей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиции правительственных войск», - сообщила дипломат.

Захарова отметила, что РФ зафиксировала более 1800 обстрелов, более 430 атак с использованием тяжелого вооружения. Погибли свыше 160 и ранено около 350 мирных жителей. Среди военнослужащих в Сирии потери еще выше: более 450 погибло, боле 1100 получили ранения, добавила она.

Кроме того, боевики предприняли десять атак против российских военных объектов, в том числе дважды обстреляли Хмеймим из реактивных систем залпового огня, сказала Захарова.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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