В МИД РФ назвали причину деградации обстановки в Сирии

Одна из главных причин деградации обстановки в Сирии кроется в невыполнении сочинских договоренностей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиции правительственных войск», - сообщила дипломат.

Захарова отметила, что РФ зафиксировала более 1800 обстрелов, более 430 атак с использованием тяжелого вооружения. Погибли свыше 160 и ранено около 350 мирных жителей. Среди военнослужащих в Сирии потери еще выше: более 450 погибло, боле 1100 получили ранения, добавила она.

Кроме того, боевики предприняли десять атак против российских военных объектов, в том числе дважды обстреляли Хмеймим из реактивных систем залпового огня, сказала Захарова.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.