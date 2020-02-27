В МИД РФ назвали дату встречи Лаврова с лидером ХАМАС в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 2 марта переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее слова, во время встречи стороны обсудят перспективы арабо-израильского урегулирования.

«В ходе предстоящей встречи предполагается предметно обсудить пути восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, а также рассмотреть перспективы достижения прочного комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе», - заявила Захарова в ходе брифинга.

Президент США Дональд Трамп 28 января текущего года представил «сделку века» - план мирного урегулирования арабо-израильского противостояния. Идея Белого дома заключается в признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля. Также она открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Кроме того, план предполагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины в Белом доме предложили деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестина и рад арабских государств эту инициативу не приняли, поскольку она, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас также не поддержал новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своей страны в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.