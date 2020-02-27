Глава ГШ ВС РФ: Россия будет рада видеть на Параде Победы французских военных

Россия будет рада увидеть на Параде Победы в 2020 году военнослужащих из Франции, сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», - сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.

Герасимов отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами.

«Тем более ... в период подготовки в России к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Герасимов.

Лекуантр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Макрону.