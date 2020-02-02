Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах

Смарт-часы, трекеры и фитнес-браслеты, которые используются для того, чтобы следить за своей физической активностью, до сих пор у некоторых вызывают страх. Люди переживают, что эти гаджеты могут за ними следить. Кроме того, они оказывают мощное излучение.

По словам врача-кардиолога Константина Иванова, устройства действительно отслеживают местоположение, но эту функцию можно легко отключить в настройках. Что же касается излучения, то этот страх можно сравнить со страхом перед падением метеорита.

«Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении – это такая "мулька"», – рассказал медик в интервью радио Sputnik.

По словам Иванова, умные часы, наоборот, приносят пользу. Они могут измерять сердечный ритм, артериальное давление, уровень сахара в крови, фазы сна и многое другое.