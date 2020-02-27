Более десяти ячеек ИГИЛ* ликвидированы на Северном Кавказе за год

В 2018 году на Северном Кавказе ликвидировано 13 ячеек террористической организации «Исламское государство»* и предотвращено девять терактов. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации "Исламское государство". Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков», - заявил Патрушев.

По его словам, в рамках реализации решений предыдущего совещания, проведенного в Махачкале в апреле 2019 года, на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) была проведена работа по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки.

*Террористическая группировка, запрещенная в РФ.