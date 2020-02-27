ФСБ накрыла банду подпольных оружейников в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России пресекли деятельность организованной группы торговцев оружием. Об этом говорится в официальном сообщении ФСБ РФ.

У участников банды нашли подпольную мастерскую со специализированным оборудованием по переделке оружия в боевое. Оперативниками было изъято 17 единиц огнестрельного оружия.

«Автомат «АК-74», пистолет - пулемет «CZ-25», 15 пистолетов и револьвер («ПМ», «ТТ», «Наган»), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), а также приспособление для бесшумной стрельбы, более 250 патронов различного калибра», - рассказали в ФСБ.

Все причастные к незаконному обороту огнестрельного оружия были задержаны. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».