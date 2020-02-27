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В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Ян Брацкий
14:51 27.02.2020
О том, что всенародное голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 22 апреля накануне сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
© Фото: Globallookpress Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Дата голосования по поправкам в Конституцию была выбрана на заседании рабочей группы по подготовке соответствующих предложений в ходе обсуждения. Президенту страны привели аргументы, с которыми он согласился. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Определенную аргументацию вчера привел Андрей Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна», - заявил Песков.

О том, что всенародное голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 22 апреля накануне сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В стране этот день будет выходным, причем оплачиваемым, добавил он.

О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.

Для проработки вопроса была создана рабочая группу, в которую вошли выдающиеся деятели экономики, спорта, культуры и других сфер. По словам президент, уже поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.

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