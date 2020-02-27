Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу

Американская певица Бритни Спирс сломала ногу во время танца. Видео, на котором запечатлен этот момент, она опубликовала на своей страничке в Instagram.

На кадрах видно, как Спирс танцует, и после неудачного движения оседает на пол и трогает поврежденную ногу. Певица рассказала поклонникам, что не танцевала до этого полгода.

«Здесь вы можете услышать, как я сломала ногу... Извините, это немного громко», - добавила она.

Бритни Спирс - одна из самых популярных поп-исполнительниц в мире, обладательница премии «Грэмми». После первых двух альбомов ее признали самой продаваемой певицей десятилетия в США. По итогам 2018 года занимала десятую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых исполнительниц планеты.