ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Федеральная налоговая служба заблокировала счет российского подразделения Google, которое принадлежит американской корпорации Google LLC. Об этом со ссылкой на распоряжение ФНС сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - говорится в сообщении.

Согласно данным, которые опубликованы в базе ФНС «Банкинформ», счет Google заблокирован в АО КБ «Ситибанк».

О причинах блокировки не сообщается. В российском подразделении компании Google ситуацию также пока никак не прокомментировали.

Блокировка счетов подразумевает прекращение банком всех операций в рамках той суммы, которая указана в соответствующем решении ФНС.