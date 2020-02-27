ФНС заблокировала счет российского подразделения Google
О причинах произошедшего пока не сообщается. В компании ситуацию не комментируют.
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Федеральная налоговая служба заблокировала счет российского подразделения Google, которое принадлежит американской корпорации Google LLC. Об этом со ссылкой на распоряжение ФНС сообщило Агентство городских новостей «Москва».
«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - говорится в сообщении.
Согласно данным, которые опубликованы в базе ФНС «Банкинформ», счет Google заблокирован в АО КБ «Ситибанк».
О причинах блокировки не сообщается. В российском подразделении компании Google ситуацию также пока никак не прокомментировали.
Блокировка счетов подразумевает прекращение банком всех операций в рамках той суммы, которая указана в соответствующем решении ФНС.