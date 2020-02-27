В Кремле отреагировали на решение властей Чехии открыть в Праге сквер Немцова

Инициатив по увековечению памяти политика Бориса Немцова в Кремле нет, а открытие в Праге сквера его имени является суверенным правом властей города. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва не будет «отмечать» годовщину убийства Немцова.

«Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов», - подчеркнул Песков.

Решение переименовать в честь Бориса Немцова площадь Pod kaštany, на которой расположено посольство России в Чехии, городской совет Праги решил 24 февраля.

Напомним, политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По этому делу к тюремным срокам были приговорены 5 человек.