Комитет Госдумы поддержал поправку о дате проведения голосования по изменениям в Конституцию

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поддержал поправки к порядку проведения и дате общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Их внесут во вторую статью предложенного президентом РФ законопроекта об изменениях основного закона страны.

Согласно тексту документа, проголосовать смогут все совершеннолетние граждане России, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Участие в голосовании является добровольным.

Голосование пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов. Для россиян этот день сделают оплачиваемым выходным.

Необходимость внесения поправок в Конституцию президент России Владимир Путин обозначил во время ежегодного послания Федеральному Собранию. На этапе подготовки поступило почти 900 предложений, которые касаются практических всех сфер государственной деятельности.