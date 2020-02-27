На экс-полковника Захарченко завели новое уголовное дело

Отбывающему срок в колонии бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение. По версии следствия, он получил от группы бизнесменов взятки общим размером 1,5 млрд рублей за общее покровительство.

В материала дела, по данным «Коммерсанта», указывается, что с 2007 по 2009 годы совладельцы группы компаний «1520» - одного из крупнейших подрядчиков РЖД - на перевели на специальный счет Захарченко 2,8 млн евро. Благодаря этому он получил доход в 20% годовых - 150 тысяч евро. Позже по другой схеме через посредников экс-полковник получил еще 1,3 млрд рублей.

В период с 2015 по 2016 годы, считают правоохранители, председатель совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» через посредника оплатил отдых офицера в отелях в Сочи на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Следственный действия проводились в колонии №5, где отбывает наказание Захарченко. Свою вину он не признает, как и другие фигуранты уголовного дела, которые находятся в Москве.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Его обвинили в коррупции и воспрепятствовании правосудию. Суд приговорил бывшего полковника к 12 годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 117,99 млн рублей.