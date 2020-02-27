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Родственники погибших военнослужащих 6-й роты возложили цветы к памятнику Десантникам в Москве

Александр Пешков
13:24 27.02.2020
Бой у высоты 776 — эпизод  Второй чеченской войны 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА, Андрей Стенин

Родственники и сослуживцы погибших военнослужащих 6-й роты утром возложили цветы к памятнику Десантникам на Суворовской площади.

После этого в Храме Христа Спасителя прошла литургия и молебен за погибших, после чего пройдет встреча родственников военнослужащих с командованием ВДВ.

Среди тех, кто участвует в памятных мероприятиях - бывший сержант 6-й роты герой Российской Федерации Александр Супонинский и рядовой Андрей Поршнев. Участие в мероприятии принимает командующий ВДВ Андрей Сердюков.

28 февраля 2000 года командир 6-й роты батальона Евтюхина майор Сергей Молодов получил приказ занять господствующую высоту Исты-Корд рядом с Улус-Кертом. Однако поскольку Молодов только что прибыл в часть и даже не успел ознакомиться с личным составом, Марк Евтюхин принял решение лично участвовать в операции.

29 февраля 6-я рота достигла высоты 776, где и завязался бой с отрядами бандформирований, которые двигались в сторону Аргунского ущелья. На предложение значительно превосходящих по численности сил противника сдаться или пропустить их, Евтюхин ответил отказом. Во время боя, после гибели майора Молодова, он возглавил оборону десантников. Будучи неоднократно раненым, продолжал командовать подчиненными.

Утром 1 марта на высоте осталось только 4 десантника-гвардейца, способных держать оружие. В самый критический момент подполковник Евтюхин и артиллерийский корректировщик капитан Романов вызвали огонь на себя.

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