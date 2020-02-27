В Кремле заявили, что встреча Путина с Эрдоганом 5 марта не планируется

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным встретиться 5 марта «в худшем случае». Продолжение обсуждения «дорожной карты» по сирийскому Идлибу, по его словам, может состояться в Стамбуле либо в Анкаре.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.