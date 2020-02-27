В Кремле заявили, что встреча Путина с Эрдоганом 5 марта не планируется
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным встретиться 5 марта «в худшем случае».
© Фото: Globallookpress Xinhua
Встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 5 марта не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет», - сказал он.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным встретиться 5 марта «в худшем случае». Продолжение обсуждения «дорожной карты» по сирийскому Идлибу, по его словам, может состояться в Стамбуле либо в Анкаре.