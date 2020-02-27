Кремль: выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны ВОВ независимо от места проживания

Выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны Великой Отечественной войны, которые имеют гражданство России и получают российскую пенсию, вне зависимости от места проживания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос коснется ли это тех, кто проживает не только в РФ или странах Балтии, но и в странах СНГ.

«Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги»,- заявил Песков.

Напомним, что в начале февраля 2020 года Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы. Деньги должны получить инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и гетто, а также несколько других категорий граждан. Президент отметил, что выплаты получат и те, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии.