США и Великобритания резко увеличили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция значительно увеличили экспорт российской сырой нефти в прошлом году. Причинами этого стали снижение цен на марку Urals и американские санкции в отношении Венесуэлы и Ирана.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам 2019 года экспорт российского сырья в США составил почти $2,2 млрд, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. В физическом отношении он вырос с 1,8 до 4,7 млн тонн.

Поставки в Великобританию увеличились с $493 млн до $1,2 млрд или с 0,98 до 2,4 млн тонн, сообщает РБК. Экспорт в Турцию вырос в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 до 8,2 млн тонн) и в три с половиной в стоимостном - с $1 млрд до $3,7 млрд.

Общий объем экспорта сырой нефти из России в 2019 году составил $121 млрд. Крупнейшими покупателями стали Китай, Нидерланды и Германия, с 2018 года объемы закупок этих стран выросли незначительно. На США пришлось 1,8% от общего объема продаж, на Великобританию - 0,9% и 3% - на Турцию.