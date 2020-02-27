В Стамбуле задержана россиянка

В аэропорту Стамбула турецкая служба безопасности задержала гражданку России. Инцидент произошел утром 27 февраля. Об этом сообщается на официальной странице Генконсульства России в Стамбуле в Facebook.

«По поступлении указанной информации от супруга задержанной Генконсульство незамедлительно обратилось к местным компетентным органам за пояснениями», - уточняется в сообщении.

По имеющейся информации, россиянку подозревают в несанкционированном ввозе 2 года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества.

В Генконсульстве уточнили, что находятся в постоянном контакте с супругом задержанной россиянки и предпринимают все необходимые шаги для защиты ее интересов.