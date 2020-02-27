СМИ: на пивном заводе в американском Милуоки произошла массовая стрельба

На заводе в США произошла стрельба. Семь человек погибли при инциденте в городе Милуоки в штате Висконсин.

В числе погибших оказался и сам стрелявший. Трагедия произошла на предприятии Molson Coors - компании-производителе пивной продукции.

Как сообщает местное издание Milwaukee Journal Sentinel, сотрудники полиции сообщали о расследовании так называемого «критического инцидента» и попросила граждан объезжать место инцидента.