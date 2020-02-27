СМИ: на пивном заводе в американском Милуоки произошла массовая стрельба
Полиция призвала местных жителей объезжать место инцидента из-за ведущегося расследования.
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На заводе в США произошла стрельба. Семь человек погибли при инциденте в городе Милуоки в штате Висконсин.
В числе погибших оказался и сам стрелявший. Трагедия произошла на предприятии Molson Coors - компании-производителе пивной продукции.
Как сообщает местное издание Milwaukee Journal Sentinel, сотрудники полиции сообщали о расследовании так называемого «критического инцидента» и попросила граждан объезжать место инцидента.