Небензя: РФ ждет ответа от США о продлении СНВ-3

Россия ждет от США ответа на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без каких-либо условий. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

«Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа», - сказал Небензя.

Постпред добавил, что продление договора стало бы разумным шагом, позволяющим не допустить дальнейшее ухудшение ситуации в сфере стратегической стабильности.

Напомним, что двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Действие СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. При этом Вашингтон до сих пор не определился со своим дальнейшим участием в Договоре.

В середине января власти США заявили, что рассчитывают «серьезно обсудить» темы сокращения запасов ядерного вооружения с Россией и Китаем. И намерены проводить любые консультации по поводу возможных вариантов продления СНВ-3 исключительно в закрытом режиме.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что Москва готова вплоть до конца года продлить действие договора СНВ-3, если США пришлют соответствующее письмо.