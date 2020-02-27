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Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Иван Линдеманн
11:05 27.02.2020
По последней информации, число зараженных новым типом коронавируса в Южной Корее превысило 1500 человек, в Италии зафиксировано более 450 заболевших, в Иране - 139.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Pixabay

Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам и турагентам РФ временно остановить формирование и продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Такая мера связана с распространением нового типа коронавируса. Об этом «Звезде» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Эти страны по сути признаны небезопасными для российских граждан», - подчеркнула глава АТОР.

Также она рассказала, что делать тем туристам, которые уже успели приобрести путевки.

«Туристы, которые уже приобрели туры на этих направлениях, имеют право расторгнуть договор и получить полную компенсацию средств на основании судебного решения», - подчеркнула Ломидзе.

По последней информации, число зараженных китайской пневмонией в Южной Корее превысило 1500 человек, скончались 13. В Италии зафиксировано более 450 заболевших, жертвами стали 12 человек. В Иране - 139 инфицированных, 29 умерли.

Всего по миру зарегистрировано более 82 тысяч зараженных, скончались свыше 2800.

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