США отказались от встречи юристов для проработки продления ДСНВ

США на днях отказались от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

«Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления, но буквально на днях американцы от этого официально отказались», - заявил Леонтьев, выступая в Совете Федерации на круглом столе по теме «Будущее ДСНВ».

Он также отметил, что выработать содержательную договоренность по замене существующего ДСНВ уже невозможно по причине отказа США от содержательного диалога.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Москва ждет ответа от Вашингтона на предложение продлить без каких-либо предварительных условий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.