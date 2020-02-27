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Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников

Анна Касаткина
11:36 27.02.2020
По словам Олега Шабурова, чаще всего к аферистам номера попадают после их использования при регистрации на различных сайтах.
Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников
© Фото: Pixabay

Использование дополнительного мобильного номера может помочь избежать встречи с телефонными мошенниками. Об этом методе «Звезде» рассказал эксперт по информационной безопасности Олег Шабуров.

По словам Шабурова, чаще всего к аферистам номера попадают после их использования при регистрации на различных сайтах, в приложениях и сервисах.

«Можно использовать два телефона: один для того, чтобы регистрироваться во всех подряд сервисах и, соответственно, даже не принимать вызова с подобных телефонов, а второй - только для личных целей, который вы передаете друзьям, знакомым, пользуетесь по работе», - пояснил он.

Ранее стало известно о номом способе мошенничества: аферисты звонят с неизвестного номера и убеждают людей в том, что с их карты пытаются списать деньги. Затем заказывают жертвам такси до ближайшего банкомата, чтобы они смогли перевести деньги на безопасный счет, и диктуют свои реквизиты.

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