Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников

Использование дополнительного мобильного номера может помочь избежать встречи с телефонными мошенниками. Об этом методе «Звезде» рассказал эксперт по информационной безопасности Олег Шабуров.

По словам Шабурова, чаще всего к аферистам номера попадают после их использования при регистрации на различных сайтах, в приложениях и сервисах.

«Можно использовать два телефона: один для того, чтобы регистрироваться во всех подряд сервисах и, соответственно, даже не принимать вызова с подобных телефонов, а второй - только для личных целей, который вы передаете друзьям, знакомым, пользуетесь по работе», - пояснил он.

Ранее стало известно о номом способе мошенничества: аферисты звонят с неизвестного номера и убеждают людей в том, что с их карты пытаются списать деньги. Затем заказывают жертвам такси до ближайшего банкомата, чтобы они смогли перевести деньги на безопасный счет, и диктуют свои реквизиты.