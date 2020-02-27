Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке

Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на решение жилищных проблем семьям, пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Денежные средства, по словам главы кабмина, получат 1,5 тысячи семей.

В результате паводка, который произошел в ДФО летом 2019 года, только в Амурской области пострадало 754 дома, из которых 281 жилое помещение было признано непригодным для дальнейшего проживания. Ущерб оценили в 3,5 миллиарда рублей.

В Хабаровском крае потери, по оценкам властей региона, составили около 2 миллиардов рублей. В Еврейской автономной области - 1,2 миллиарда рублей.