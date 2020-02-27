Путин назвал два способа остановить «утечку мозгов» из России

Президент России Владимир Путин назвал два способа для остановки «утечки мозгов» из России. По его словам, требуется либо обременять специалистов обязательствами после окончания обучения, либо создавать для них условия и выплачивать хорошие зарплаты.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер объяснил эмиграцию высококлассных специалистов известной поговоркой.

«Люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек - где лучше... Они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и все», - сказал он.

Путин отметил, что существует два пути для остановки потока уезжающих из России профессионалов. Первый, по его словам, заключается в том, чтобы «хватать и не пущать».

«Обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее», - объяснил президент.

Он добавил, что это возможный вариант в случае, когда человек обучается за счет государства и, в особенности, по целевому направлению.

«Второй путь - создавать условия, платить... Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает», - заметил Путин.

Он добавил, что поток возвращающихся из-за границы специалистов в последнее время увеличился, так как для них создаются необходимые условия. При этом Путин подчеркнул, что «всех удержать невозможно».