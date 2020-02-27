Путин рассказал, как часто пользуется мобильным телефоном

Владимир Путин принимает технический прогресс, но не пользуется смартфонами. Об этом он рассказал в очередном интервью агентству ТАСС.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», - отметил президент.

Между тем он подчеркнул, что иногда звонит и по смартфону, правда, не по своему. Так он ответил журналисту Андрею Ванденко, который спросил его, по какому телефону президент звонил мальчику, который по приглашению Путина катался на лыжах в Красной Поляне.

«Ну, мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что ему проще снять трубку специальной связи и ему найдут любого абонента.