Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ССО во время операций

Специально ко Дню Сил специальных операций Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы российского спецназа. Где и при каких обстоятельствах сняты кадры - не разглашается.

В ролике показано работа бойцов спецназа. На видео видны моменты перестрелок, ликвидации групп противника и уничтожения техники. Видно, как российские военнослужащие умело используют превосходство в боевых навыках для выполнения поставленных перед ними задач.

Напомним, День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля. В процессе формирования название структуры долгое время не афишировалось, ничего не сообщалось ни о географии применения, ни о тактике действий, ни об именах героев. Появление ССО стало важным этапом развития Вооруженных Сил России.