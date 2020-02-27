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Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику

Тамара Астапенкова
00:39 27.02.2020
У вернувшейся из похода субмарины частично разрушилось и облетело защитное гидроакустическое стелс-покрытие.
Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику
© Фото: U.S. Navy

Многоцелевая атомная подводная лодка Colorado ВМС США вернулся из своего первого похода с огромными дырами в защитном покрытии корпуса. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, АПЛ Colorado вернулась 20 февраля из своего первого морского похода. Маршрут, по которому следовала подлодка, засекречен, но известно, что она была за Полярным кругом и заходила в порты Норвегии и Шотландии. В общей сложности  Colorado прошла 39 тысяч морских миль - это более 72 тысяч километров.

Colorado принадлежит к поколению ударных подлодок типа Virginia. Она была введена в строй в 2018 году и считается новой. АПЛ базируется в порту Гротон штата Коннектикут. У вернувшейся из похода субмарины частично разрушилось и облетело защитное гидроакустическое стелс-покрытие.

Этот случай не первый, когда ВМС США сталкиваются с подобной проблемой, пишет издание. В прошлом году в адрес одной американской судостроительной компании звучали обвинения в фальсификации тестов на качество стелс-оболочки боевых субмарин. Но Colorado построена другими судостроителями, следовательно проблемы с покрытием подлодок не единичны.  

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