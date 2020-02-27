СМИ: в Москве туристы из Китая попытались сбежать от врачей на экскурсионном автобусе

В Москве граждане КНР попытались сбежать от врачей и полиции на экскурсионном автобусе. Китайских туристов все же вернули обратно в гостиницу, где их осмотрели медики и поместили на карантин.

Инцидент произошел в районе станции метро «Новослободская». Полиция настигла беглецов, после чего медики измерили каждому из них температуру. Туристической группе пришлось прервать движение по запланированному маршруту и вернуться в отель. Граждане Китая проведут в изоляции 14 дней. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Ранее эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику. По словам специалиста, деловая активность в таких ситуациях должна снижаться в принципе, но мир может этого не ощутить. Замедление экономики Китая - это серьезно, но пока оценки экспертов ограничиваются ближайшими кварталами.