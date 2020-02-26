Ассанжа «заказали»: адвокат рассказал о намерении спецслужб США устранить основателя WikiLeaks

У спецслужб США были планы по физическому устранению Джулиана Ассанжа. Основателя WikiLeaks планировали отравить в посольстве Эквадора и выдать его смерть за несчастный случай. С таким заявлением в ходе слушаний об экстрадиции Ассанжа выступил его адвокат Эдвард Фицджеральд.

Он утверждает, что разведка вступила в сговор с испанской UC Global, чтобы шпионить за Ассанжем в посольстве. Как отметил юрист, США не остановятся ни перед чем, чтобы отомстить журналисту, раскрывшему факты о военных преступлениях и секретах спецслужб.

Джулиан Ассанж был задержан английской полицией в апреле 2019 года. Это произошло после того, как президент Эквадора лишил основателя WikiLeaks права на убежище, в котором он укрывался на протяжении 6 лет.

Экстрадиции Ассанжа добиваются США, обвиняющие его в публикации секретных документов и сговоре с бывшим военным аналитиком разведки США. В Штатах главе WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.