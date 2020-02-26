«Чистая самоволка»: Сурков высказался о своем уходе с поста помощника президента РФ

Экс-помощник президента России Владислав Сурков назвал свой уход с поста «чистой самоволкой». Он отметил, что должность ему оставлять было не жалко.

«Сам. Это была чистая самоволка», - сказал он, отвечая на вопрос издания «Актуальные комментарии» о том, была ли отставка вынужденной.

Сурков ушел от прямого ответа относительно причин ухода, однако отметил, что «изменился контекст» и добавил, что не может работать на одном месте дольше пяти лет. Он также признался, что уходить ему было не жалко, в ином случае - «цеплялся бы».

Бывший чиновник упомянул и о встрече с президентом Владимиром Путиным перед своей отставкой.

«Со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто», - отметил он.

Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. Он курировал отношения с Южной Осетией и Абхазией, а в последние годы также занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Путин подписал указ об отставке Суркова 18 февраля.