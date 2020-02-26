«Очень сильное волнение моря»: спасатели рассказали о сложностях операции по поиску унесенных в Черное море детей

С утра 26 февраля была возобновлена операция по поиску мальчиков 12 и 14 лет, которых штормом унесло в Черное море в Лазаревском районе Сочи. Об этом рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

«В настоящий момент поиски с рассветом возобновлены. Несмотря на то, что на море примерно 5-балльный шторм, поисковые действия ведутся», - отметил Снегирев.

По его словам, на поиски направлены 195 человек личного состава, 16 единиц техники, включая вертолет Ка-32, который обследует прибрежную полосу с воздуха.

«Очень сильное волнение моря, катера сейчас на воду спустить не представляется возможным», - подчеркнул Снегирев.

Кроме того, по данному факту проводят разбирательство следователи.

Двоих школьников унесло в Черное море 25 февраля после того, как те попытались перейти устье реки вброд.