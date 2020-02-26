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«Очень сильное волнение моря»: спасатели рассказали о сложностях операции по поиску унесенных в Черное море детей

Иван Линдеманн
09:52 26.02.2020
На поиски направлены 195 человек личного состава, 16 единиц техники, включая вертолет Ка-32.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

С утра 26 февраля была возобновлена операция по поиску мальчиков 12 и 14 лет, которых штормом унесло в Черное море в Лазаревском районе Сочи. Об этом рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

«В настоящий момент поиски с рассветом возобновлены. Несмотря на то, что на море примерно 5-балльный шторм, поисковые действия ведутся», - отметил Снегирев.

По его словам, на поиски направлены 195 человек личного состава, 16 единиц техники, включая вертолет Ка-32, который обследует прибрежную полосу с воздуха.

«Очень сильное волнение моря, катера сейчас на воду спустить не представляется возможным», - подчеркнул Снегирев.

Кроме того, по данному факту проводят разбирательство следователи.

Двоих школьников унесло в Черное море 25 февраля после того, как те попытались перейти устье реки вброд.

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