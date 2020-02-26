Врачи рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

Прибывшие во Владивосток с круизного лайнера Diamond Princess россияне здоровы. Анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

По словам врачей, состояние семи человек - всем им больше 60 лет - хорошее. Две недели они пробудут на карантине в инфекционном стационаре, где пройдут еще несколько обследований.

Супружеская пара из России также оказалась в закрытом на карантин отеле на испанском Тенерифе. В посольстве РФ сообщили, что связь с людьми установлена, ситуация находится под контролем.

Российские туристы в Италии, где выявлено уже более трехсот заболевших, рассказывают о панических настроениях среди местного населения. По их словам, в аптеки выстраиваются очереди, а медицинские маски стали дефицитом.

Эпидемия коронавируса в мире разрастается: инфицированного человека выявили в Бразилии - это первый случай в Южной Америке. Список стран, где есть заболевшие, накануне пополнили Алжир, Хорватия, Австрия и Швейцария. В Иране диагноз коронавирус поставили заместителю министра здравоохранения, который проводил брифинги для журналистов, докладывая о ситуации с заболеваемостью.