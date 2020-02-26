Совфед предложил ввести штрафы за купание и игру мячом в неположенных местах
Ответственность будут налагать как на граждан, так и на собственников и арендаторов мест отдыха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В России могут начать штрафовать за игру в мяч на пляже и прыжки в воду в неположенных местах. Наказывать рублем также предлагается за ложные крики о помощи.
С инициативой ввести в КоАП новую статью «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» выступил Совет Федерации. В ней также будут содержаться запреты на купание в необорудованных местах, заплыв за буйки и подплыв к суднам, купание в нетрезвом состоянии и нахождение на пляже с животными.
Ответственность за нарушениz предлагается налагать как на граждан, так и на собственников и арендаторов мест отдыха. Максимальный штраф для физических лиц составит две тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч.