Совфед предложил ввести штрафы за купание и игру мячом в неположенных местах

В России могут начать штрафовать за игру в мяч на пляже и прыжки в воду в неположенных местах. Наказывать рублем также предлагается за ложные крики о помощи.

С инициативой ввести в КоАП новую статью «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» выступил Совет Федерации. В ней также будут содержаться запреты на купание в необорудованных местах, заплыв за буйки и подплыв к суднам, купание в нетрезвом состоянии и нахождение на пляже с животными.

Ответственность за нарушениz предлагается налагать как на граждан, так и на собственников и арендаторов мест отдыха. Максимальный штраф для физических лиц составит две тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч.