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На поиски унесенных в Черное море школьников направили вертолет МЧС

Анна Касаткина
08:11 26.02.2020
Двое мальчиков пропали при попытке вброд перейти реку в Лазаревском.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Вертолет МЧС РФ приступил к поискам мальчиков 12 и 14 лет, которых штормом унесло в море в Лазаревском районе Сочи. Обстоятельства произошедшего также выясняют следователи СУ СКР России по Краснодарскому краю.

В поисках принимают участие 144 человека и 17 единиц техники, спасатели обследовали семь километров береговой линии. На воду им мешала выйти непогода - шторм на море достигал 4-5 баллов.

По сообщению о безвестном исчезновении подростков работают следователи.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка», - говорится в заявлении ведомства.

Двое школьников в Лазаревском 25 февраля попытались вброд перейти устье реки. Большая волна сбила их с ног и унесла в открытое море.

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