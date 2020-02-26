«Познакомились на льду Ладожского озера»: актер Борис Щербаков рассказал о жизни своих родителей в блокадном Ленинграде

В рамках масштабного проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» о жизни и судьбе своих родителей во время Великой Отечественной войны телеканалу «Звезда» рассказал актер и ведущий программы «Последний день» Борис Щербаков.

«Отец - Василий Захарович Щербаков 1916 года рождения. И моя мамочка - Мария Михайловна Щербакова 1918 года рождения. Они познакомились на льду Ладожского озера, когда отец на «полуторке» возил хлеб в блокадный Ленинград, а мама стояла на льду Ладожского озера и регулировала это движение. Я навсегда сохранил память о своих родителях», - поделился Щербаков.

Чтобы увековечить память о своих родных, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для это нужно ввести фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Эти снимки, а также хранящиеся в архивах фотоматериалы станут основой для мультимедийной галереи мемориального комплекса в парке «Патриот».