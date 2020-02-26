Подготовка к АрМИ: в Приморье танкисты начали борьбу за участие в «Танковом биатлоне»

В Приморском крае проходит этап подготовки к соревнованиям по «Танковому биатлону». На Сергеевском полигоне лучшие взводы от соединений Приморской общевойсковой армии на танках Т-72 борются за возможность пробиться на всероссийский этап.

В этот раз в учениях приняли участие 12 танков. Они отрабатывали стрельбу по мишени с большого расстояния - более 1 километра. Танкисты говорят, что это является одним из самых сложных этапов «Танкового биатлона».

«За него дают штрафные круги. Если наводчик промазал, то штрафной круг едем», - рассказал командир танка 1-ой танковой роты Алексей Иванов.

Кроме того, на штрафных кругах танкистов ждут дополнительные сложности в виде противотанковых рвов, курганов и минных заграждений.

На этом внутриармейском этапе будут отобраны лучшие экипажи, которые буквально через 2 месяца представят армию уже на окружном этапе.