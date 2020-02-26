Украинские депутаты предложили разрешить говорить в Раде на русском
По мнению парламентариев, требование выступать в парламенте только на украинском нарушает Конституцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который разрешает депутатам выступать на языках национальных меньшинств. Такой статус в стране имеет и русский.
С инициативой выступили парламентарии двух фракций - Олег Волошин из «Оппозиционной платформы - За жизнь» и Максим Бужанский из президентской партии «Слуга Народа». В пояснительном документе они написали, что регламент Рады, обязывающий депутатов говорить только на украинском, нарушает Конституцию страны.
Ранее на Украине приняли закон, согласно которому преподавание на русском в школах будет постепенно сокращаться. Дети из числа нацменьшинств к старшим классам должны будут получать на украинском не менее 80% знаний.