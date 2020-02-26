Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

Плотный завтрак в течение часа после пробуждения является одним из факторов долголетия. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, первый прием пищи должен учитывать все потребности организма и составлять не менее 25% калорий от суточной нормы. Важность завтрака, пояснила Королева, обусловлена тем, что он пробуждает организм и, одновременно, успокаивает его, давая понять, что растраченная за ночь энергия вновь поступила и ее можно расходовать. Прием пищи утром также запускает метаболизм, регулирует колебание инсулина.

«Обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме», - сказала Королева Nation News.

В редких случаях, отметила она, на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда. Однако в течение дня все же следует проявить заботу о организме и рассчитать, где и чем питаться, чтобы поддержать уровень энергии и получить необходимые вещества, предупредила диетолог.