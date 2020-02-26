«Бэтмобиль» отправили на штрафстоянку в Москве
В МВД рассказали, что машина собрана вне заводских условий, для ее использования нужен специальный сертификат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Полиция задержала и отправила на спецстоянку реплику супергеройского «бэтмобиля».
В МВД пояснили, что хоть машина и выглядит довольно эффектно, собрана она самодельно, вне заводских условий, то есть передвигаться на ней без специально сертификата запрещено.
На водителя «бэтмобиля», которым оказался 32-летний москвич, также составили протокол. Транспортное средство отправили на штрафстоянку, добавили в МВД.