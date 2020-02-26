Россиянку оштрафовали за оскорбления в WhatsApp
В отношении нее завели административное дело за унижение чести и достоинства.
© Фото: Thea Jaeger, imagebroker.com, Globallookpress
Жительницу Окуловского района Новгородской области признали виновной в оскорблении своей знакомой в мессенджере WhatsApp. Ей назначено наказание в виде 1000 рублей штрафа.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, иск подала получательница обидных сообщений. На женщину завели административное дело за унижение чести и достоинства.
В ходе судебного заседания ответчица признала вину, но подчеркнула, что истица сама спровоцировала ее на конфликт.