В поселок Рашидин под Алеппо возвращаются мирные жители

В поселок Рашидин, расположенный в пригороде Алеппо, постепенно возвращаются мирные жители. Совсем недавно населенный пункт контролировался боевиками. После их ухода возобновилось сообщение между Дамаском и Алеппо. Трасса М-5, считающаяся главной транспортной артерией Сирии, соединяющая юг и север страны, проходит рядом с этим поселком.

Одним из первых в Рашидин вернулся домой молодой человек Мухаммад Джабхат. Он проходит по полуразрушенному и разграбленному дому, вспоминает о жизни семьи до прихода боевиков.

«Здесь у нас был мандариновый сад. Боевики его весь вырубили, зачем?.. Здесь у нас была гостиная. Я помню, как мы подбирали для нее мебель - диваны, стол. Потом пришли боевики. Посмотрите. Они все украли! Даже двери», - возмущается Мухаммад Джабхат.

Таких разрушенных и разграбленных домов в поселке - каждый второй. Рашидин находился под контролем террористов несколько лет. Жители даже перестали верить, что их родной дом, превращенный в главный опорный пункт боевиков в провинции, когда нибудь освободят.

Еще в феврале из Рашидина боевики выпустили по Алеппо больше ста мин и снарядов. В результате обстрелов погибли и были ранены десятки горожан. Одна из самодельных мин разорвалась на спортивной площадке. Взрыв прогремел через 15 минут после того, как в школе закончились уроки и дети разошлись по домам. Только это спасло их от гибели.

Перед приходом мирных жителей в поселке работали саперы. Но сами террористы из Рашидина ушли недалеко.

«До турецкого поста отсюда один километр. Там есть солдаты и офицеры. В ту же сторону отступили боевики. Они прикрываются турками, чтобы мы не могли гнать их дальше», - объяснил военнослужащий САА Бакри.

Еще один турецкий пост находится на трассе М-5. Участок автодороги, расположенный рядом с Рашидином, более 8 лет контролировали боевики. Теперь можно купить билеты на автобус до Хомса, Хамы и Дамаска.