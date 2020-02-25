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В Хабаровском крае обнаружили письма пропавшего без вести в 1943 году советского солдата из Узбекистана

Егор Левин
Алексей Збарский
23:00 25.02.2020
Удалось выяснить, что старший сержант Игорь Асташин был командиром взвода стрелкового полка; в сентябре 1943 года он пропал без вести - тогда ему было 20 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровском крае в селе Ракитное обнаружили коробку с письмами и документами бойца Красной армии Игоря Асташина. В местном доме культуры решили создать выставку и позвать на нее родственников героя, но выяснилось, что в населенном пункте никого с такой фамилией нет, а адреса на конвертах – узбекистанские.

Из рассекреченного приказа Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССРудалось выяснить, что старший сержант Игорь Асташин был командиром взвода стрелкового полка. В сентябре 1943 года он пропал без вести - тогда ему было 20 лет. Директор дома культуры попросила представителей  местной узбекской диаспоры отправить запрос на родину.

Письма отправили в Дальневосточную научную библиотеку на реставрацию и оцифровку. Их тщательно проверят, укрепят ветхие места и подготовят к сканированию.Оцифровка происходит на специальном сканере в местном филиале президентской библиотеки - после обработки послания с фронта будут доступны всем пользователям всемирной Сети.

Представители узбекской диаспоры Хабаровска направили документы в Наманганскую область, в Русскую школу, куда их и адресовал советский боец. Оказалось, что его мать длительное время была ее директором. Но после того, как она ушла на пенсию, нить вновь потерялась. Теперь родных красноармейца ищут поисковики из Узбекистана.

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