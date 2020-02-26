Посольство РФ направило в Госдеп ноту по тюремному содержанию Бута

Посольство РФ В США призвало Госдеп смягчить жесткие тюремные условия для Виктора Бута. В ближайшее время дипломаты намерены навестить россиянина в тюрьме.Об этом сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы “Мэрион”, штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями, в адрес госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста. Призвали власти США отменить необоснованно жесткие меры», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы дипмиссии.

В середине января Бута, отбывающего 25-летнее тюремное заключение в США, без объяснений перевели из зоны общего строгого режима в специальный блок для содержания террористов.

Напомним, Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате секретной операции спецслужб, после чего вывезли в США. Россиянина обвинили в продаже оружия и сговоре с целью убийства американских граждан и военных. Бута в 2011 году осудили на 25 лет.