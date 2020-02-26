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Призеров соревнований по ракетомодельному спорту наградили медалями «Юнармейская доблесть»

Егор Левин
00:10 26.02.2020
Соревнования проходили в Казахстане с 13 по 23 сентября; юнармеец Илья Никитин занял первое место с копией советской баллистической ракеты Р-36.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко наградил белгородских школьников медалями «Юнармейская доблесть». Награды удостоились Илья Никитин, Даниил Шаповаленко, Александр Ворнавской и Лев Бовтун - призеры международных соревнований по ракетомодельному спорту. Торжественная церемония состоялась в Москве, в Центральном музее Вооруженных Сил.

«Очень здорово, что юнармейцы представляют свои проекты на таком высоком уровне. Они показывают своим примером, что истинное увлечение и трудолюбие обязательно приведут к успеху. Но это только начало пути, впереди у ребят еще больше новых открытий и побед», - подчеркнул Романенко во время награждения.

Отметим, ракетомодельные соревнования среди юношей «Байконур-2019» проходили в Казахстане с 13 по 23 сентября. Юнармеец Илья Никитин занял первое место с копией советской баллистической ракеты Р-36.

«Ракету можно запустить, но без порохового двигателя это не сделать. Такие модели могут взлетать на сто метров и выше. Жюри оценивало подъем и безопасное приземление. Это самое главное при зачислении баллов», - поделился он.

Лев Бовтун в августе участвовал в чемпионате Европы в Румынии. Там он стал первым в классе моделей S4 -ракетопланы. Это самолеты со сложенными крыльями. Копии делаются из углеволокна и тропического дерева Бальса, которое считается самым легким в мире.

После церемонии юнармейцы поучаствовали в масштабном проекте Министерства обороны России «Дорога памяти»: они передали оцифрованные фотографии и информацию о своих родных-участниках Великой Отечественной войны. Сведения станут частью мультимедийной галереи при Главном храме Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот».

Отметим, медаль «Юнармейская доблесть» 1-й степени вручается за личное мужество и героизм, за первое место на всероссийских и международных соревнованиях, научных олимпиадах, военно-спортивных играх.

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