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«Волна идет ужасная»: местная жительница о поисках унесенных в море подростков в Сочи

Егор Левин
05:16 26.02.2020
Поисково-спасательная операция проходит вдоль всего побережья, но выйти в море из-за сильного шторма не представляется возможным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сочи местная жительница Анна Щербакова решила принять участие в поисково-спасательной операции после того, как двоих подростков унесло в море штормовой волной. Происшествие случилось в поселке Лазаревском.

«Приехали помочь, около двух часов колесили в сторону Сочи. Волна идет ужасная и довольно сложно совершать поиски. Темно и холодно, ветер, но невозможно оставить это без участия. Это страшно, это прежде всего дети», - поделилась переживаниями женщина.

Напомним, школьники попытались вброд перейти устье реки и некоторое время играли на небольшом островке. Когда погода начала окончательно портится, школьники побежали к ближайшему пляжу, но их сбила с ног большая волна, а затем унесла в открытое море.

Сейчас вдоль всего побережья идет поисково-спасательная операция. Выйти в море сотрудники МЧС не могут из-за сильного шторма. Также на береговой линии работают полиция и скорая помощь. Помимо Щербаковой, на поиски пришли десятки местных жителей, которые узнали о происшествии. В ближайшее время к поискам привлекут также авиацию и корабли. Пока обнаружить следов детей не удалось.

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