«Прямая выгода для дипломатии»: Лавров объяснил, зачем России базы в Антарктиде

Когда с экономикой и наукой все хорошо, то легче «делать» и внешнюю политику. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о российских базах в Антарктиде в интервью для фильма «Антарктида. 200 лет мира» на телеканале «Россия-1». Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сомневаюсь, что дипломаты смогли бы совершить такое количество открытий, которые были сделаны нашими учеными. Чего только стоит открытие в конце прошлого века подледного озера, которое находится миллионы лет без соприкосновения с земной поверхностью под четырехкилометровой толщей льда», - напомнил дипломат.

Глава МИД добавил, что открытие российских ученых позволяет узнавать все больше фактов о происхождении Земли, ее составе и многом другом. И это прямая выгода для дипломатии, считает Лавров.

«Для дипломатии – прямая выгода, потому что это позволяет нам передавать свой опыт, показывать достижения наших людей и тем самым укреплять авторитет России в мире. Это то же самое, когда у нас с экономикой и с наукой все хорошо, то нам легче «делать» внешнюю политику», - объяснил министр.

Двадцать восьмого января 1820 года русские мореплаватели открыли Антарктиду - последний из неоткрытых на тот момент континентов. Впервые ледяные берега увидели моряки кораблей под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.