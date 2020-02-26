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Огненная стена: новые кадры пожара на складах под Красногорском

Тамара Астапенкова
04:38 26.02.2020
По предварительным данным, загорелись тюки с резиновой крошкой, которые хранились на открытой площадке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сильнейший пожар под Красногорском попал на видео. «Звезда» публикует новые кадры с места происшествия. В подмосковном поселке Новый, уже несколько часов полыхают два одноэтажных складских здания общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

На кадрах можно увидеть, как открытое пламя поднимается на несколько метров вверх. На месте ЧП работают 21 единица техники и 73 человек. Информации о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, загорелись тюки с резиновой крошкой, которые хранились на открытой площадке между двумя складскими зданиями. В самих помещениях также хранится резина. На месте происшествия работают эксперты и производят замеры ПДК вредных веществ в воздухе.

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