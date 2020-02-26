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Знать прошлое, чтобы найтись в будущем: Костин о конституционном статусе РФ как страны-победительницы

Егор Левин
04:50 26.02.2020
Статус страны-победительницы в Великой Отечественной войне необходим для того, чтобы Россия могла сохранять историческую память о подвигах советских воинов, остановивших нацизм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филлипов, РИА Новости

Председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал в эфире программы «Между тем» о том, как четко ограничить попытки переписывания исторических данных о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне. Он согласился с тем, что для этого необходимо ввести в качестве поправки в Конституцию России норму о закреплении статуса страны-победительницы в войне.

«Я думаю, вопрос будет вставать еще острее, потому что битвы за историю имеют самое непосредственное отношение и к будущему, и к настоящему. Как говорил писатель Юлиан Семенов: “Народ, который хорошо знает свое прошлое, найдет свою дорогу в будущем и уж точно не заблудится в настоящем”. Попытки исказить историю, переиначить ее, пытаться из народа-победителя сделать народ, ответственный за какие-то выдуманные злодеяния - это очень четкая позиция», - отметил Костин.

Глава фонда подчеркнул, что создание некоего комплекса вины является попыткой расшатать одну из самых базовых ценностей, скрепляющих русский народ.

«Война была отечественной, так или иначе это прошло по всем семьям. Массовость “Бессмертного полка” показывает, что это действительно прошло через каждого, вне зависимости от национальности», - заявил он.

Подытоживая, Костин отметил, что именно поэтому необходимо закрепить в Конституции статус страны-победительницы, чтобы в данном качестве Россия имела возможность сохранять историческую память о подвигах воинов всех наций, которые, сплотившись, победили нацизм и остановили преступления против человечности.

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