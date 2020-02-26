Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угрозы взрыва

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре утром в среду, 26 февраля, эвакуируют учеников, учителей и персонал всех школ из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали в администрации Хабаровска.

«Поступили сообщения об опасности. Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города», - приводит ТАСС слова представителя Хабаровской администрации.

В городе началась проверка зданий. Аналогичные сигналы о минировании школьных зданий зарегистрированы в Комсомольске-на Амуре, Биробиджане, Благовещенске и Владивостоке.

Сообщается, что детей и работников эвакуируют на безопасное расстояние. Все службы города оповещены о случившемся. По каждому сообщению о минировании проводится комплекс мероприятий по проверке о случившемся.

Это не первая эвакуации школьников в Хабаровске. В середине января из-за сообщений о «минировании» из школ и детских садов были выведены 62 тысячи детей. В общей сложности эвакуации подверглись 70 школ и одно дошкольное учреждение.